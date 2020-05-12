Клинические испытания препарата "Левилимаб" от коронавируса пройдут в 11 медцентрах

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Клинические испытания препарата от ревматоидного артрита "Левилимаб", разработанного компанией "Биокад", для лечения новой коронавирусной инфекции планируется провести в 11 медицинских центрах. Предприятие рассчитывает зарегистрировать его к концу мая 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба организации.

"На 12 мая 2020 года Минздравом РФ было одобрено проведение клинических испытаний российского препарата с МНН-левилимаб в 11 медицинских центрах. Врачи отмечают положительную динамику пациентов с подтвержденным коронавирусом средней и тяжелой тяжести. Регистрация препарата в Минздраве РФ ожидается в конце мая 2020 года", - говорится в сообщении.

По данным компании, изначально "Левилимаб" был разработан для лечения ревматоидного артрита, однако доказал свою эффективность в рамках первой и второй фаз клинического исследования. Для подтверждения его эффективности именно при коронавирусной инфекции компания проведет клинические исследования третьей фазы.

Испытания эффективности и безопасности препарата для применения у пациентов со средним и тяжелым течением коронавирусной инфекции пройдет в Городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве. В ближайшее время после регистрации препарата к испытаниям подключатся северокавказские центры: Республиканская клиническая больница Дагестана, ГБУ "Республиканская клиническая больница им. Ш. Ш. Эпендиева" в Республике Чечня и другие учреждения.

Ранее петербургская компания объявила о начале исследовательских работ по созданию мРНК-вакцины (вакцина на основе матричной рибонуклеиновой кислоты) против нового коронавируса. По данным компании, планируется разработать три варианта вакцины. На создание традиционной вакцины на основе реорганизованных белков уходит пять-шесть месяцев, мРНК-вакцина же может быть изготовлена в более короткий срок.

Компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.