Обращение Путина 9 мая смотрели свыше 15 млн россиян

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Телетрансляцию обращения президента России Владимира Путина 9 мая смотрели свыше 15 млн россиян. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

Аудитория среди россиян 4 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек, составила 15 млн 56 тыс. человек, говорится в исследовании. На Первом канале обращение смотрели 5,9 млн человек, на "России-1" - 3,3 млн, на НТВ - 1,3 млн.

При этом, отметили в Mediascope, 9 мая каждый житель российских городов с населением более 100 тыс. человек старше 4 лет смотрел ТВ в среднем 278 минут. Это больше на 6%, чем в День Победы 2019 года, тогда россияне смотрели ТВ 263 минуты (с учетом дачного просмотра).

Самыми рейтинговыми трансляциями 9 мая 2020 года стали: прямая трансляция авиационного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обращение президента России Владимира Путина, которое предшествовало параду.

В День Победы телеканалы традиционно транслируют много фильмов и сериалов военной тематики. Самыми рейтинговыми 9 мая 2020 года стали: "Диверсант. Крым" на Первом канале, "Т-34" на "России-1" и "В бой идут одни "старики" на Первом канале.