{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Обращение Путина 9 мая смотрели свыше 15 млн россиян

На Первом канале обращение президента смотрели 5,9 млн человек, на "России-1" - 3,3 млн, на НТВ - 1,3 млн

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Телетрансляцию обращения президента России Владимира Путина 9 мая смотрели свыше 15 млн россиян. Об этом свидетельствуют данные компании Mediascope.

Аудитория среди россиян 4 лет и старше, проживающих в городах с населением свыше 100 тыс. человек, составила 15 млн 56 тыс. человек, говорится в исследовании. На Первом канале обращение смотрели 5,9 млн человек, на "России-1" - 3,3 млн, на НТВ - 1,3 млн.

При этом, отметили в Mediascope, 9 мая каждый житель российских городов с населением более 100 тыс. человек старше 4 лет смотрел ТВ в среднем 278 минут. Это больше на 6%, чем в День Победы 2019 года, тогда россияне смотрели ТВ 263 минуты (с учетом дачного просмотра).

Самыми рейтинговыми трансляциями 9 мая 2020 года стали: прямая трансляция авиационного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и обращение президента России Владимира Путина, которое предшествовало параду.

В День Победы телеканалы традиционно транслируют много фильмов и сериалов военной тематики. Самыми рейтинговыми 9 мая 2020 года стали: "Диверсант. Крым" на Первом канале, "Т-34" на "России-1" и "В бой идут одни "старики" на Первом канале.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Власти Нью-Йорка планируют тестировать на коронавирус 50 тыс. человек в сутки
Мэр города Билл де Блазио сообщил, что к 25 мая в Нью-Йорке появятся 10 новых центров тестирования
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС