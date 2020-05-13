Пока хозяин на карантине: советы кинологов по выгулу чужих собак

Владельцы собак, которым сейчас нельзя выходить из дома, часто просят волонтеров вывести питомца на прогулку. Главная проблема, с которой сталкивались добровольцы, — нежелание животного гулять с чужим человеком.
"Есть очень неспокойные собаки, которые с опасением и даже с агрессией относятся к чужим. С такими собаками, безусловно, должен гулять профессиональный кинолог. Животное должно привыкнуть к человеку, поэтому за каждым волонтером должен быть закреплен конкретный подопечный", — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Рассказываем, какие еще советы дали кинологи волонтерам.
Подготовьтесь к прогулке
Чтобы избежать неожиданных и неприятных ситуаций, заранее поговорите с хозяином, расспросите его о характере, поведении на улице и привычках собаки. Не забудьте уточнить обычный график и маршрут прогулок. Длительность выгула тоже должна быть привычна для собаки. Как минимум нужно позволить ей спокойно справить физиологические нужды. Спросите у хозяина, закреплена ли какая-то фраза за процессом прогулки, например "гулять". Произнесите эту фразу вслух.
Будьте последовательны. Если вы захотите обойти привычные для собаки ритуалы, животное может отказаться гулять или сильно испугаться. На первые прогулки ошейник на собаку лучше надевать хозяину, чтобы животное чувствовало себя увереннее.
Познакомьтесь с собакой
Дом — это зона безопасности для животного. Знакомиться с собакой лучше именно там и в присутствии владельца. В условиях самоизоляции знакомство может проходить и на лестничной клетке. Дверь в квартиру при этом должна быть открыта, чтобы животное могло вернуться в дом, если захочет.
Если питомец не идет на контакт сразу, то очень важно не хватать незнакомую собаку сверху и не пытаться ее погладить — это может спровоцировать агрессию или вызвать панику. При знакомстве протяните руку открытой ладонью вверх, позвольте себя обнюхать. Разговаривайте обычным голосом, ласково и дружелюбно. Не будьте назойливы.
Избегайте резких движений и громких звуков. Назовите собаку по имени и предложите любимое лакомство. Наберитесь терпения, ведь, чтобы собака начала доверять постороннему человеку, необходимо время.
Сделайте прогулку приятной и интересной
Не забывайте хвалить и поощрять собаку за согласие выполнять ваши команды. Будьте уверенны и дружелюбны, захватите с собой лакомство или любимую игрушку собаки.
Если собака паникует (прячется от вас, тянет поводок, боится), не пытайтесь ее гладить или предлагать игрушки и корм. Спокойно ждите, тихо разговаривая с собакой. Начинайте двигаться только после того, как собака перестала метаться на поводке.
Если собака начинает самостоятельно идти вперед, обязательно похвалите ее, но не делайте голос резким или чрезмерно радостным. Чем меньше ярких эмоций вы будете демонстрировать пугливой собаке, тем быстрее она успокоится. Вы — тот, кто держит ситуацию под контролем, покажите на своем примере, что опасности и повода для волнения нет.
Помните об ответственности
Не забывайте, что прогулка — не только гигиенический выгул. Для полноценной жизни собаке необходимо много двигаться. Возьмите на прогулку игрушку и поиграйте с животным.
Перед тем как выйти на улицу, тщательно проверьте амуницию собаки. Категорически запрещается выгуливать незнакомых собак без поводка или на рулетке. Проверьте надежность карабинов поводка — он должен крепко защелкиваться и не открываться при рывке. Поводок должен быть крепким и цельным, ошейник — туго затянутым. Проверьте, есть ли на собаке адресник. Если его нет, напишите телефон хозяина маркером на ошейнике или прикрепите к нему бирку с контактами владельца.
Помните, что вы несете ответственность за поведение собаки, она должна оставаться безопасной для окружающих. Поэтому не спускайте чужую собаку с поводка вне закрытой территории и внимательно оценивайте обстановку вокруг.