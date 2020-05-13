Пока хозяин на карантине: советы кинологов по выгулу чужих собак

Владельцы собак, которым сейчас нельзя выходить из дома, часто просят волонтеров вывести питомца на прогулку. Главная проблема, с которой сталкивались добровольцы, — нежелание животного гулять с чужим человеком.

"Есть очень неспокойные собаки, которые с опасением и даже с агрессией относятся к чужим. С такими собаками, безусловно, должен гулять профессиональный кинолог. Животное должно привыкнуть к человеку, поэтому за каждым волонтером должен быть закреплен конкретный подопечный", — говорит президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Рассказываем, какие еще советы дали кинологи волонтерам.