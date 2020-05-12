В Роспотребнадзоре Прикамья назвали причину снижения числа случаев заражения коронавирусом

ПЕРМЬ, 12 мая. /ТАСС/. Снижение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Пермском крае может быть связано с нежеланием жителей региона обращаться в медицинские учреждения в период майских праздников. Такое мнение высказал на брифинге во вторник начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по региону Евгений Смирнов.

В последние несколько праздничных дней, по данным региональных властей, темп прироста заболевших не превышал 1,3%. За минувшие сутки это число увеличилось почти на 2,5%, во вторник было подтверждено 28 новых случаев.

"Население в это время, [в период майских праздников], старается не обращаться [в медучреждения], в связи с этим, я так думаю, что в данном случае и были слишком небольшие показатели. Период праздников мы не можем рассматривать как статистически достоверные данные. Надо понаблюдать, посмотреть как минимум недели две, чтобы понимать, что же у нас все-таки происходит", - сказал он.

В Пермском крае, где проживает более 2, 5 млн человек, всего подтвержден 781 случай заражения коронавирусом, из них 413 человек выздоровели, 23 умерли, 234 человека лечатся в больнице, у 111 болезнь протекает бессимптомно. По данным официального Telegram-канала "Стопкоронавирус Пермь" доля свободного коечного фонда составляет 65%, Пермский край занимает 70 место среди регионов России по количеству заболевших. С 12 мая власти частично ослабили режим самоизоляции, жителям по-прежнему не рекомендуется без острой необходимости покидать свои дома, но разрешено гулять или заниматься спортом на свежем воздухе одному или с членами семьи, желательно в пределах своего района.

Также заработали парикмахерские, салоны красоты, автосалоны, ателье, мастерские по ремонту обуви, магазины малой площади.