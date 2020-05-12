Современный перинатальный центр заработает в Вологде в ноябре

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области откроют в ноябре современный перинатальный центр. Его открытие поможет снизить показатель младенческой смертности, сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

"Я посетил сегодня площадку строительства перинатального центра в Вологде. К 11 ноября он должен быть открыт, сегодня строительная готовность составляет 52%. Мы в ноябре получим современный перинатальный центр, оснащенный всем необходимым оборудованием для выхаживания новорожденных. Задача в соответствии с нацпроектом ["Здравоохранение"] - снизить младенческую смертность как минимум до среднероссийского показателя, сейчас ситуация сложная, с вводом перинатального центра мы эти показатели выровняем", - сказал губернатор на оперативном совещании областного правительства.

По данным пресс-службы главы региона, сейчас завершаются работы по устройству кровли, прокладке внутренних инженерных сетей, а также отделочные работы. Ведется монтаж сетей водоснабжения, канализации, дренажа, теплоснабжения, производится кирпичная кладка стен верхних этажей, установка оконных блоков.

Благодаря строительству нового перинатального центра появится возможность дополнительно принимать 1500 родов в год у женщин с риском развития осложнений беременности. Младенческая смертность за последние годы снизилась с 10,1 до 5,8 на 1000 родившихся живыми, но, несмотря на это, показатель остается достаточно высоким.

Общая стоимость объекта составляет более 600 млн рублей, из которых 230 млн выделены из федерального бюджета по нацпроекту "Здравоохранение", остальное - средства областного бюджета. В центре, который примыкает к действующему областному роддому, разместят расширенные отделения реанимации и интенсивной терапии новорожденных, родовое отделение с палатами "мать и дитя", медико-генетическую консультацию и лабораторию, отделение экстренной консультативной помощи.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта планируется направить более 1,7 трлн рублей.