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Пандемия коронавируса нового типа

Коронавирус выявили у 20 работников птицефабрики, изолированных в общежитии под Белгородом

Первоначально COVID-19 заболели четыре работника, по результатам последних анализов коронавирус выявили у еще 16 сотрудников. Пять человек среди новых заболевших госпитализировали

КУРСК, 12 мая. /ТАСС/. Заражение коронавирусом подтвердили у 20 работников курской птицефабрики "Куриное царство", заселившихся в общежитие в Старом Осколе Белгородской области в середине апреля, сообщил во вторник оперштаб региона на своих страницах в соцсетях.

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Группа сотрудников курского филиала АО "Куриное царство" поселилась в Белгородской области в середине апреля, среди них жители Московской области, Тульской и Орловской областей, граждане Казахстана, Киргизии и Белоруссии. После обследования группы первоначально было выявлено четыре случая заражения коронавирусной инфекцией.

"В Старом Осколе COVID-19 подтвердился у еще 16 сотрудников курской птицефабрики. Пять человек госпитализированы. Оставшиеся 11 человек проходят лечение в общежитии под медицинским наблюдением без клинических проявлений заболевания", - говорится в сообщении оперштаба.

Проведенные анализы также показали отсутствие коронавируса у 47 работников, они уехали по местам проживания. Городские власти взяли на себя обязательства по обеспечению карантина в общежитии и организации питания для оставшихся работников.

К 12 мая в Белгородской области выявили 852 случая заражения коронавирусной инфекцией, 195 человек выздоровели, восемь пациентов умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
БелоруссияКазахстанКиргизияРоссияОрловская областьТульская областьБелгородская областьПандемия коронавируса нового типа
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