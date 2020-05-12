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Пандемия коронавируса нового типа

Лавров обсудил с представителем ООН реализацию гуманитарных операций в условиях пандемии

Стороны также обменялись мнениями о текущей гуманитарной ситуации в Йемене, Сирии, Судане и государствах Сахеля

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли во вторник обсудили реализацию финансируемых РФ гуманитарных операций в условиях распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Стороны обсудили ход реализации финансируемых Россией гуманитарных операций ВПП в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Состоялся обмен мнениями о текущей гуманитарной ситуации в Йемене, Сирии, Судане, государствах Сахеля", - информировали в дипведомстве.

Лавров и Бизли выразили приверженность согласованным в Генассамблее ООН принципам оказания гуманитарной помощи и наметили направления дальнейшего сотрудничества между Россией и Всемирной продовольственной программой, отметили в министерстве.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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