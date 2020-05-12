В Саратовской области чиновницу отстранили за неподобающий комментарий в соцсети

САРАТОВ, 12 мая. /ТАСС/. Исполняющая обязанности директора Центра молодежных инициатив администрации Энгельсского района Саратовской области Лидия Бузовчук отстранена от должности после размещения в социальной сети комментария об оказании помощи семьям с детьми, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации района.

Комментарий под ником Лидии Прозоровой был размещен в одной из групп в "ВКонтакте" накануне вечером. В комментарии, в частности, говорилось, что "раньше никогда денег за рождение детей не давали и жили как-то не скулили". В посте уточняется, что "лучше бы пенсионерам помогли". При этом на странице женщины были размещены фотографии Бузовчук.

"Была проведена проверка в связи с опубликованным комментарием, принято решение об отстранении Бузовчук от должности", - сказал собеседник агентства.