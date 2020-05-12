Более 600 вологодских медиков получат выплаты за работу в условиях пандемии до 15 мая

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Медицинские работники Вологодской области начали получать выплаты надбавок за работу в особых условиях с коронавирусной инфекцией. Первая часть надбавок уже поступила на зарплатные карты 211 медицинских работников области, а к 15 мая выплаты получат 644 работника. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с главами регионов подчеркнул, что выплаты медперсоналу, работающему с пациентами с коронавирусом, по всей стране должны быть направлены до середины мая. Правительству Российской Федерации и Минздраву поручено обеспечивать постоянный мониторинг и координацию этих процессов.

"Среди получателей выплат - 246 специалистов стационаров, 327 специалистов поликлиник, 71 специалист станций станции скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в Вологодской области приняты три нормативно-правовых акта, которыми предусмотрены выплаты стимулирующего характера для медицинских и иных работников, оказывающих помощь или участвующих в оказании помощи гражданам с новой коронавирусной инфекцией. Размер дополнительных региональных выплат составляет от 3,3 тыс. до 13,5 тыс. рублей, он зависит от категории медработников и рассчитывается в зависимости от количества дней, в которые работник контактировал с зараженными коронавирусом или их биологическими материалами.