Калужские власти до 13 мая выплатят надбавки медикам за борьбу с коронавирусом

КАЛУГА, 12 мая. /ТАСС/. Калужским медикам, не получившим до сих пор федеральные надбавки за работу с зараженными коронавирусом, выплаты должны быть доведены до конца завтрашнего дня. Об этом во вторник сообщил врио главы Калужской области Владислав Шапша.

Президент России Владимир Путин на совещании по мерам борьбы с распространением коронавируса в понедельник сообщил, что все медики должны до 15 мая получить апрельские выплаты, установленные им за участие в борьбе с коронавирусом.

"Деньги в лечебные учреждения региона поступили. Но есть сообщения, что некоторые медики не получили полагающиеся выплаты за свой нелегкий труд. Министерству здравоохранения [региона] поставил задачу до конца завтрашнего дня [13 мая] все медицинские работники, лечащие больных COVID-19, должны получить и федеральные, и региональные выплаты", - сообщил в своем телеграм-канале губернатор.

По данным правительства региона, федеральные выплаты в Калужской области получат почти 2,9 тыс. медиков, региональные - чуть более 2 тыс. специалистов. На эти цели предусмотрено 86 млн рублей.

Калужская область в настоящий момент занимает второе место в ЦФО (не считая Москву и Московскую область) по числу зараженных коронавирусом, там 2 018 заболевших, 94 из которых были зарегистрированы в последние сутки. Умерли 15 человек, выздоровел 261.