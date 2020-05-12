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Пандемия коронавируса нового типа

CNN: Пенс после заражения его помощницы коронавирусом не будет лично встречаться с Трампом

По данным телеканала, вице-президент США не будет приближаться к американскому лидеру "в ближайшем будущем", о каком именно периоде времени идет речь, не уточняется

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс после того, как заразился новым коронавирусом его пресс-секретарь, не намерен соблюдать карантин, однако в ближайшее время не будет лично встречаться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщил во вторник телеканал CNN.

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По словам его источников, Пенс не будет приближаться к Трампу "в ближайшем будущем". О каком именно периоде времени идет речь, не уточняется. Данное решение было принято после консультаций с медиками Белого дома.

О том, что у пресс-секретаря Пенса Кэти Миллер - супруги советника Трампа Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус, стало известно 8 мая. 7 мая телеканал CNN сообщил, что коронавирус обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме. В понедельник Трамп отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,35 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 80,8 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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