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Пандемия коронавируса нового типа

Собеседования для получения визы в посольстве Германии в России отменили до 22 мая

В диппредставительстве сообщили, что после возобновления обычного графика работы визового отдела можно будет забронировать новую дату подачи документов на выдачу визы через систему записи RK-Termin

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Посольство Германии в Москве из-за ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса не будет принимать посетителей для подачи документов на получение визы до 22 мая включительно.

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"К сожалению, из-за продолжающих действовать ограничений в отношении приема посетителей все собеседования, назначенные на ближайшие дни (до 22 мая включительно), состояться не смогут", - говорится в сообщении германского диппредставительства, распространенном во вторник в Facebook.

Как отметили в посольстве, из-за пандемии визовый отдел закрыт для приема посетителей до дальнейшего уведомления. В посольстве указали, что после возобновления обычного графика работы визового отдела можно будет забронировать новую дату подачи документов на выдачу визы через систему записи RK-Termin (при наличии дат). Для этого не требуется отменять назначенное ранее собеседование, добавили там.

Ранее приостановка оформления виз в посольстве и генеральных консульствах Германии в России была продлена до 15 мая в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
ГерманияРоссияПандемия коронавируса нового типа
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