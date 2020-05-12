Карантин в нижегородском Дивееве могут снять до конца мая

ТАСС, 12 мая. Карантин, введенный 25 апреля в селе Дивеево Нижегородской области, где находится Свято-Троицкий Серафимо-Дивеевский монастырь, могут снять через полторы-две недели в случае отсутствия новых вспышек заболеваемости COVID-19. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

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В конце апреля коронавирусную инфекцию выявили у 76 человек на территории Серафимо-Дивеевского монастыря. С 15 апреля монастырь закрыли для прихожан, 25 апреля власти Нижегородской области ввели карантин в селе Дивеево и самом монастыре.

"Говорить о нормализации ситуации можно будет, когда пройдет инкубационный период: он отсчитывается с момента фиксации снижения числа зараженных. В случае сохранения положительной динамики и отсутствия новых вспышек, карантин в Дивееве может быть снят через полторы-две недели", - отмечается в сообщении.

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, решение о введении карантина было принято из-за большого числа зараженных по отношению к общей численности населения. "Например, в Дивееве этот показатель был даже выше, чем в Москве. Очаг удалось купировать, а заболевших изолировали или госпитализировали. В последние дни количество новых зараженных значительно упало - примерно до 10 человек в сутки, очевидна тенденция снижения заболеваемости", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Нижегородская область находится на четвертом месте среди регионов России по числу выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. По данным на 12 мая, в регионе зарегистрировано 5 087 случаев заражения коронавирусом, после выздоровления выписан 751 пациент, 32 человека умерли.