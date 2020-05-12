МЧС прогнозирует рост аварий на объектах энергетики в 20 регионах из-за ураганов в мае

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС прогнозируют в мае рост аварий на объектах энергетики и ЖКХ из-за ураганов как минимум в 20 регионах России. Об этом говорится в докладе начальника института Сергея Диденко, опубликованном на сайте ВНИИ ГОЧС.

"Во второй и третьей декадах мая прогнозируется увеличение количества происшествий, связанных с нарушениями в работе объектов экономики и жизнеобеспечения населенных пунктов в результате аварий на объектах энергетической инфраструктуры. Аварии могут произойти под воздействием ураганных ветров и шквалов, образующихся из-за контрастов температур и давлений смежных воздушных масс, схожих по мощности с ураганом 29 мая 2017 года", - отмечается в докладе.

Диденко напомнил, что тогда ураган обесточил в Центральной России более 300 населенных пунктов:16,5 тыс. жилых домов с населением свыше 44 тыс. человек и почти 1,4 тыс. дачных домов, а также привел к человеческим жертвам.

Наибольшая вероятность возникновения аварий прогнозируется на территории Центрального (Брянская, Воронежская, Смоленская, Тульская, Московская области, Москва), Северо-Западного (республики Карелия и Коми, Архангельская, Вологодская, Новгородская, Ленинградская области, Санкт-Петербург), Приволжского (республики Башкортостан, Мордовия и Татарстан, Кировская, Нижегородская области) округов, а также ряда субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.