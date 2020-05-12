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Пандемия коронавируса нового типа

Главный инфекционист США считает заниженным число жертв COVID-19 в стране

Ранее сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс отметил, что, по мнению некоторых специалистов, реальные показатели могут быть на 50% выше этих данных

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальную статистику. Такое мнение выразил во вторник директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи, выступая на слушаниях в комитете по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям Сената Конгресса США.

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По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США к настоящему моменту зафиксировано более 80 тыс. летальных исходов. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс на слушаниях отметил, что некоторые специалисты предполагают, что реальные показатели могут быть на 50% выше этих данных.

"Я не уверен, что на 50% больше, но большинство из нас чувствует, что количество смертей, вероятно, выше этой цифры. <...> Могут быть люди, которые умерли дома, у которых был коронавирус, но они не были учтены как [пациенты с] COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), потому что они не были госпитализированы. <...> Думаю, вы правы, цифра, вероятно, выше. Я не знаю точно, на сколько процентов выше, но почти наверняка эта цифра выше", - сказал Фаучи.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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