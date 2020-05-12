Режим самоизоляции во Владимирской области продлится до конца мая

ВЛАДИМИР, 12 мая. /ТАСС/. Режим полной самоизоляции во Владимирской области будет действовать до конца мая. Несмотря на это, власти региона рассчитывают по максимуму запустить экономику летом, сообщил губернатор Владимир Сипягин в обращении к жителям, опубликованном во вторник на сайте администрации области.

Режим полной самоизоляции был введен во Владимирской области 31 марта 2020 года. На данный момент в регионе зарегистрировано 1 387 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 100 человек, умерли 15 человек, на территории одного района и трех населенных пунктов введен карантин.

"В соответствии с рекомендациями главного санитарного врача Владимирской области режим полной самоизоляции у нас сохраняется до конца мая. Но это не остановит развития нашей области в такой непростой период. Экономический блок администрации Владимирской области представил свои предложения по постепенному снятию ограничений с экономики. Мы очень хотим летом запустить экономику по максимуму", - говорится в обращении.

Как отмечается в обращении, с апреля в регионе работают предприятия промышленного, обрабатывающего производств и строительство, в период самоизоляции продолжало работать 80% экономики. 12 мая губернатор подписал указ о возобновлении работы предприятий сферы бытовых услуг.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.