В КБР следователи проверят информацию о нарушениях при начислении доплат медработникам

НАЛЬЧИК, 12 мая. /ТАСС/. Следователи в Кабардино-Балкарии проводят доследственную проверку по сообщениям СМИ о нарушениях, якобы допущенных при начислении доплат медицинским работникам, привлеченным к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили журналистам во вторник в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Следственными органами инициировано проведение доследственной проверки по сообщениям СМИ о нарушениях в медицинских учреждениях Кабардино-Балкарской Республики при начислении доплат работникам, привлеченным к лечению пациентов с COVID-19", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в ходе проверки следователями будет изучена бухгалтерская документация медицинских учреждений и дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц.

Ранее Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил, что проверит выплаты, производимые врачам, работающим в Госпитале №1 по оказанию помощи заразившимся новой коронавирусной инфекцией. Характер жалоб не разглашался, но отмечалось, что для всех сотрудников, помимо федеральных выплат, предусмотрены и региональные. Так, согласно указу главы региона Казбека Кокова, врачи и специалисты с высшим немедицинским образованием в месяц должны получать по 50 тыс. рублей, средний медперсонал - 30 тыс. рублей, младший и прочий медперсонал - по 25 тыс. рублей.

Дополнительные выплаты предусмотрены и обеспечивающим работу учреждения, а также не имеющим непосредственного контакта с лицами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, или с лицами с подозрением на новую коронавирусную инфекцию: врачам и специалистам с высшим немедицинским образованием - 30 тыс. рублей, среднему медперсоналу - 25 тыс. рублей, младшему и прочему медперсоналу - 20 тыс. рублей. Ранее сообщалось, что в регионе в борьбе с новой коронавирусной инфекцией задействовано больше 3 тыс. медработников, в том числе около 800 врачей и около 2 тыс. работников среднего звена (остальные - персонал младшего звена).

По данным республиканского оперативного штаба, в Кабардино-Балкарии на 12 мая зарегистрировано 1 401 подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией, выздоровевших - 261, тестирование прошли 23 094 человека. Дома под медицинским наблюдением остаются 2 044 человека, имевших контакты с заразившимися людьми.