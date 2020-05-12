Умер ветеран ТАСС Евгений Ельшов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Ветеран ТАСС и ветеран Великой Отечественной войны Евгений Ельшов, проработавший в агентстве почти 30 лет, умер 8 мая.

"На 94-м году жизни скончался ветеран ТАСС, участник Великой Отечественной войны Евгений Ельшов. Это случилось вечером 8 мая - Евгений Николаевич буквально несколько часов не дожил до 75-летия Победы", - сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций ТАСС.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов подчеркнул, что трудовой путь Евгения Николаевича стал целой эпохой в истории ТАСС. Он многое сделал для развития агентства, укрепления его авторитета, развития зарубежной корсети в Латинской Америке, сказал Михайлов. Фактически Ельшов открыл для советских людей незнакомый и далекий Уругвай, работал в Перу и Панаме, встречался с Фиделем Кастро и Че Геварой, другими известными революционерами. "В агентстве с глубокой скорбью восприняли это трагическое известие, - сказал Михайлов. - Светлый и неравнодушный человек, Евгений Николаевич был настоящим другом и ориентиром для коллег, его очень будет не хватать всем нам".

В годы Великой Отечественной Ельшов воевал на Ленинградском, Северо-Западном, 2-м Прибалтийском фронтах. У него более полутора десятков фронтовых наград, в числе которых ордена Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, а также медаль "За отвагу", которую он ценил выше всех орденов. ТАСС он отдал почти тридцать лет жизни - с 1959 по 1987 год, стоял у истоков латиноамериканского направления в редакции международной информации.