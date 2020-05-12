Великорецкий крестный ход в Кирове в июне 2020 года пройдет с меньшим числом участников

КИРОВ, 12 мая. /ТАСС/. Крестный ход в село Великорецкое Кировской области в июне 2020 года не будет отменен, но пройдет с меньшим числом участников, а службы состоятся на улице, а не в храмах, сообщил во вторник на заседании оперштаба глава региона Игорь Васильев.

Великорецкий крестный ход проходит в Кировской области ежегодно с 3 по 8 июня и считается одним из самых крупных крестных ходов России. За шесть дней паломники проходят с иконой святителя Николая Чудотворца около 150 км из Кирова в село Великорецкое. При этом, по словам руководителя управления Роспотребнадзора по Кировской области Елизаветы Белоусовой, соблюдать санитарно-эпидемиологические рекомендации, держать дистанцию и минимизировать социальные контакты в условиях крестного хода затруднительно. Ситуация усугубляется также тем, что в крестный ход, как правило, идут люди пожилого возраста с не самым крепким здоровьем.

"Наше предложение: икона на места стоянки перевозится [на автомобиле в сопровождении духовенства], для обеспечения безопасности мы предлагаем 3 [июня] проведение богослужения не в храме, а на территории монастыря под открытым небом", - предложил митрополит Вятский и Слободской Марк.

В селе Великорецком богослужения также предложено провести на улице. Глава региона Игорь Васильев поддержал предложение. "Мы с вами увидели, что люди на разумные призывы светских и духовных властей откликаются, и это позволяет не ломать привычный уклад жизни. Если мы [объясним], что крестный ход не прерывается, икона по местам стоянок пройдет, но мы не призовем людей приезжать, мне кажется, это самое разумное из того, что можно сделать", - сказал Васильев.

Губернатор также предложил не приглашать на крестный ход паломников из других регионов.

В Кировской области, где за сутки выявлено 18 новых случаев заражения коронавирусом, а общее число случаев заражения составляет 910, с 12 мая разрешили прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, также возобновили работу непродовольственные магазины площадью до 400 кв. м с отдельным входом и открытые рынки. Режим самоизоляции в регионе продлен до 31 мая, с 12 мая граждан обязали носить маски в общественных местах, магазинах и в транспорте.