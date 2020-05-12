Открытие парикмахерских и масочный режим. Как в ЮФО готовятся к выходу из самоизоляции

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Южного федерального округа (ЮФО), где за все время зафиксировано более 7 тыс. случаев заражения коронавирусом, пока не планируют полностью отменять все действующие из-за распространения коронавируса ограничения. Однако в некоторых регионах уже увеличивают перечень работающих предприятий, хотя и вводят при этом обязательное ношение масок в общественных местах.

В Адыгее с 12 мая смогут вернуться к работе предприятия по продаже продовольственных товаров, товаров первой необходимости и товаров для садоводства и огородничества на ярмарках, а также автомойки. "В ближайшее время с учетом эпидобстановки планируется снять ограничение на работу салонов красоты и парикмахерских. Также на повестке дня стоит и возобновление троллейбусного сообщения. Эти вопросы будут рассмотрены до конца недели", - сообщили в правительстве региона.

В Волгоградской области также задумались о смягчении существующих ограничений. Губернатор Андрей Бочаров сообщил, что при благоприятном развитии ситуации с пандемией 20 мая планируется возобновить работу стоматологических клиник, косметических салонов, магазинов непродовольственных товаров, однако с этого же периода будет введено обязательное ношение масок и перчаток в транспорте и общественных местах. В Ростове-на-Дону с 12 мая принято решение постепенно увеличивать число общественного транспорта, которое было сокращено из-за снижения трафика на фоне пандемии, при этом в транспорте также будет необходимо соблюдать дистанцию и носить средства индивидуальной защиты.

В Севастополе режим самоизоляции продлен до 17 мая, в городе также продолжают действовать режим повышенной готовности и требование носить маски в общественных местах и транспорте, однако постепенно начинают возобновлять работу различные отрасли, в частности, по предварительной записи можно будет вновь воспользоваться услугами многофункционального центра "Цифровой Севастополь".

В ожидании пика

В Калмыкии, где зафиксировано около 500 случаев заражения COVID-19, в связи со сложной эпидемической ситуацией режим самоизоляции продлен по 24 мая, однако в региональном Минздраве заявили, что пик заболеваемости в регионе достигнут за выходные дни. "Сейчас мы находимся на пике заболевания, суточный прирост остается стабильным в течение многих дней. Мы балансируем на грани от 20 до 40 человек в сутки", - сказал в прямом эфире в Instagram министр здравоохранения республики Юрий Кикенов.

В Севастополе уверены, что о пике заражения коронавирусом в регионе говорить еще рано, рост числа инфицированных может продлиться еще несколько месяцев. Организации, предприятия и торговые точки будут постепенно возобновлять работу, однако их будут жестко контролировать на предмет соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.

В Астраханской области заявили, что послабления будут только при явном улучшении эпидемиологической обстановки, а также не исключили введения карантина в Володарском районе, на который при 5% населения области приходится шестая часть всех инфицированных. Как сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин, бизнес области возобновит работу только после того, как коэффициент распространения коронавируса в регионе будет меньше единицы в течение восьми суток подряд, в настоящий момент коэффициент составляет 1,28, это на 0,14 ниже, чем днем ранее.

Опираться на реальную картину распространения пандемии намерены и в Крыму. Власти региона с 18 мая снимут ограничения на прогулки в парках региона, если не произойдет резкого роста числа зараженных новым коронавирусом после майских праздников, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Власти рассчитывают, что 18 мая после смягчения режима ограничений на работу предприятий к своим обязанностям вернутся около 600 тыс. человек или 90% сотрудников.

Всесторонняя помощь

В регионах Южного федерального округа к борьбе с пандемией продолжают подключаться не только власти, но и бизнес. Фонд "Вольное Дело" установил приборы для бесконтактной обработки рук и измерения температуры в общественных учреждениях краснодарского Усть-Лабинска - в здании городской администрации, управлении социальной защиты, на почте, в полиции, социально-педагогическом колледже, пенсионном фонде и центре занятости населения.

В Ростовской области швейная фабрика "БТК Групп" из города Шахты поставит в больницы региона более 14 тыс. защитных многоразовых изолирующих комбинезонов, этого количества будет достаточно медикам для двухмесячной работы. При этом бизнесмены понимают, что помощь в настоящий момент нужна не только врачам, но и всем, кто оказался в непростой экономической ситуации из-за пандемии. Одно из ведущих предприятий Адыгеи - ООО "МПК" Пивоваренный завод Майкопский - направил адресно 186 продуктовых наборов тем, кто оказался в трудной ситуации.

Чтобы как можно скорее выявить новые случаи заражения, в двух населенных пунктах Адыгеи начали работать мобильные лабораторные комплексы. Как сообщил ТАСС глава администрации Яблоновского городского поселения Заурдин Атажахов, речь идет о бесплатном тестировании жителей в населенных пунктах в непосредственной близости от города-миллионника Краснодара. "С утра в поселках Энем и Яблоновский начали тестировать жителей наших населенных пунктов два лабораторных мобильных комплекса. До конца недели стоит задача провести обследование на коронавирус. Акцент делаем на людях, которые работают в Краснодаре, а также медработниках", - сказал он.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.