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Пандемия коронавируса нового типа

Россотрудничество надеется вернуться к очным мероприятиям ко второй половине года

При этом там не исключили возможность перевода мероприятий в онлайн-режим, если того потребует эпидемическая ситуация

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассчитывает, что запланированные на вторую половину 2020 года мероприятия удастся провести в традиционном очном формате.

"На второе полугодие этого года выпали еще две серьезные даты. В этом году отмечается столетие исхода Белой армии и 95-летие самого Россотрудничества. <…>. Мы рассчитываем на то, что многие запланированные мероприятия пройдут в нормальном формате", - сказала она во вторник в ходе пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

Однако Митрофанова не исключила возможность перевода и этих мероприятий в онлайн-режим, если того потребует эпидемическая ситуация.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
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