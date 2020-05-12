Россотрудничество надеется вернуться к очным мероприятиям ко второй половине года

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова рассчитывает, что запланированные на вторую половину 2020 года мероприятия удастся провести в традиционном очном формате.

"На второе полугодие этого года выпали еще две серьезные даты. В этом году отмечается столетие исхода Белой армии и 95-летие самого Россотрудничества. <…>. Мы рассчитываем на то, что многие запланированные мероприятия пройдут в нормальном формате", - сказала она во вторник в ходе пресс-конференции в онлайн-формате в ТАСС.

Однако Митрофанова не исключила возможность перевода и этих мероприятий в онлайн-режим, если того потребует эпидемическая ситуация.