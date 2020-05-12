В Госдуму вносится законопроект о праве полиции вскрывать машины при угрозе жизни людей

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Правительство вносит в Госдуму законопроект, который позволяет полицейским вскрывать машины в случае угрозы жизни людей. Об этом сказано в соответствующем распоряжении правительства, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Внести в Государственную думу Федерального собрания РФ проект федерального закона "О внесении изменений в федеральный закон "О полиции", - сказано в документе. Там отмечается, что официальным представителем правительства при рассмотрении законопроекта в обеих палатах парламента будет замглавы МВД Игорь Зубов.

Законопроект позволяет полиции в целях спасения граждан, жизни и здоровью которых угрожает опасность (например, если человек находится в транспортном средстве и нуждается в оказании медицинской помощи, если в машине без присмотра оставлен младенец), осуществлять вскрытие транспортного средства. Полиция также получает право вскрытия транспортного средства в случае, если в нем заблокировалось лицо, совершившее преступление.

Также в документе предлагается дополнить закон "О полиции" в части разъяснения подозреваемым в преступлении их прав.