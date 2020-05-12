ВЦИОМ: половина россиян приняли участие в мероприятиях в День Победы

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Половина российских граждан (50,8%) приняли участие 9 мая хотя бы в одной акции в честь Дня Победы. Об этом свидетельствуют опубликованные во вторник результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Наиболее популярной у граждан стала акция "Окна Победы", в которой приняли участие 26% россиян из числа слышавших о проведении мероприятий в своем городе. Порядка 24% респондентов участвовали в вечерней акции "Свет Победы" с зажиганием свечей и фонариков в окнах в память о погибших на войне и ветеранах, столько же - в акции "Флаги России", где россиянам предлагалось вывесить российский флаг с георгиевской ленточкой в окнах и на балконах домов. Еще 21% соотечественников приняли участие во всенародном исполнении песни "День Победы", а с портретами участников войны и ветеранов на балконы вышли 20% россиян.

Каждый десятый (10%) из числа осведомленных об акциях участвовал в поздравлении ветеранов во дворах домов, а 69% опрошенных хотели бы, чтобы это мероприятие было организовано и в следующем году вместе с традиционными мероприятиями в привычном формате.

Порядка 62% опрошенных считают, что праздничные мероприятия в честь Дня Победы в 2020 году привели к появлению чувства душевного подъема и ощущения единения народа. С ними не согласны 32% россиян.

Всероссийский опрос был проведен 11 мая среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для используемой выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,8%.