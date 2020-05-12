Белый дом предупредил журналистов об обследовании на коронавирус перед брифингами

"Из-за излишней осторожности и для дальнейшего сохранения вашего здоровья и безопасности <...> члены ограниченного пресс-пула, находящиеся в помещении, где проходит брифинг, должны быть готовы к тому, что их вызовут для проведения теста на [вызываемое коронавирусом заболевание] COVID-19" в другое помещение, где проводят обследование сотрудники медицинской службы Белого дома, отметил Дир. "В дальнейшем мы рассчитываем на ежедневной основе проводить тесты членов ограниченного пресс-пула", - заключил заместитель пресс-секретаря.

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники СМИ, которые посещают брифинги в Белом доме, будут проходить обследование на выявление нового коронавируса в отдельном помещении официальной резиденции президента. Об этом говорится в письменном сообщении, распространенном во вторник заместителем пресс-секретаря американского лидера Джаддом Диром.

Как рассказал представитель пресс-пула, во вторник медики Белого дома взяли у него на обследование мазок из носа. Результаты обследования, по их словам, готовы обычно через 15 минут. Их предоставляют сотрудникам аппарата Белого дома, соответствующее разрешение подписывают все журналисты. Перед тестом сотрудникам СМИ задают стандартный набор вопросов об их самочувствии и возможных симптомах. Перед проходом на территорию Белого дома у них измеряют температуру.

В начале апреля Белый дом сообщил, что представители СМИ, которые посещают брифинги президента США Дональда Трампа, будут сдавать тесты на коронавирус, но обследования не были такими основательными. Тогда Дир объявил, что врачи и сотрудники службы безопасности будут проверять на наличие коронавируса всех, кто может оказаться в непосредственной близости от Трампа или вице-президента Майкла Пенса. Число журналистов на брифингах в Белом доме теперь жестко регламентировано, корреспонденты в медицинских защитных масках сидят на определенном расстоянии друг от друга. В конце апреля глава государства попросил задававшую вопрос журналистку снять медицинскую маску в связи с тем, что не расслышал ее слов.

Коронавирус в Белом доме

В понедельник газета The Washington Post сообщила, что большинство сотрудников Белого должны будут носить медицинские маски или другими способами закрывать лицо на территории комплекса во избежание распространения коронавируса в резиденции американского лидера. По данным издания, требование не будет распространяться на рабочие кабинеты - в них можно будет оставаться без маски. Надевать защитные средства нужно будет только "в общественных пространствах" на территории комплекса. Кроме того, сам Трамп, вероятнее всего, не станет носить маску, сообщили газете источники.

Ранее на карантин ушли три члена рабочей группы, созданной Белым домом в целях борьбы с коронавирусом, которую возглавляет Пенс. Полную самоизоляцию будут на протяжении 14 дней соблюдать глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США Роберт Редфилд, глава управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США Стивен Хан и директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,35 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 80,9 тыс. человек.