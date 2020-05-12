СМИ: в США подали иск против IKEA из-за бракованных комодов

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Коллективный иск против шведской торговой сети IKEA подан в суд в американском штате Пенсильвания в связи с серией инцидентов с гибелью детей в результате падения на них комодов производителя. Об этом сообщила во вторник газета USA Today.

По данным издания, покупатели утверждают, что компания продавала заведомо опасную мебель, а также не смогла должным образом организовать ее отзыв. "Меры IKEA по отзыву [комодов], к сожалению, оказались недостаточными и неэффективными в плане информирования клиентов об отзыве, устранения опасной продукции из домов клиентов, а также возмещения клиентам ущерба в размере полной стоимости данных дефективных и опасных шкафов", - цитирует газета судебный документ. В частности, его авторы обвиняют корпорацию в том, что она предлагала предоставить товарный кредит вместо возмещения средств за мебель.

Газета отмечает, что к иску могут присоединиться несколько миллионов покупателей, которым, возможно, удастся добиться выплаты стоимости товаров и компенсации ущерба.

Согласно информации издания, из-за падения бракованных комодов погибли девять детей, еще несколько десятков получили травмы. IKEA уже выплатила не менее $96 млн семьям жертв и в 2016 году отозвала более 17 млн комодов.

В январе агентство Associated Press сообщало о намерении торговой сети выплатить в Соединенных Штатах $46 млн семье двухлетнего Джозефа Дудека, которого насмерть придавило комодом IKEA серии Malm, на который он пытался взобраться. До этого Комиссия по безопасности потребительской продукции США заявляла о четырех случаях гибели детей в результате инцидентов с комодами Malm. После этого IKEA решила изъять эту серию комодов из продажи.