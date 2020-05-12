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Пандемия коронавируса нового типа

В Вологодской области разрешили работать ремонтным мастерским, химчисткам и прачечным

В регионе с 12 мая также вновь открылись все промышленные предприятия и смежные компании, которые поставляют промышленникам комплектующие, товары и услуги

ВОЛОГДА, 12 мая. /ТАСС/. Власти Вологодской области расширили список предприятий и организаций, которым разрешено возобновить работу с 12 мая, ранее приостановленную в связи с пандемией коронавируса. В их число вошли мастерские по ремонту компьютерной и бытовой техники, химчистки и прачечные, салоны по продаже автотехники, запчастей и расходных материалов, сообщил во вторник губернатор области Олег Кувшинников.

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Ранее было объявлено о запуске в регионе с 12 мая абсолютно всех промышленных предприятий и смежных компаний, которые поставляют промышленникам комплектующие, товары и услуги. "Мы приняли решение дополнительно расширить перечень предприятий, которые с 12 мая возобновляют работу. Запускаем также часть торговли непродовольственными товарами - это ремонт компьютерной техники, химчистки и прачечные, торговлю автотранспортом, мотоциклами, запчастями и расходными материалами", - сказал губернатор на заседании оперштаба.

Пока под запретом остаются остальная розничная торговля непродовольственными товарами, парикмахерские и салоны красоты, кафе и рестораны, физкультурно-оздоровительные комплексы и бассейны. Власти рассчитывают частично запустить торговые площади и сферу услуг к концу этой недели с учетом всех условий Роспотребнадзора, если коэффициент распространения коронавирусной инфекции не будет превышать единицу. Сейчас он составляет 1,8.

Губернатор поддержал предложение главного санитарного врача области Ирины Кузнецовой и поручил главам муниципалитетов подготовить список готовых к работе предприятий и собрать с них гарантийные письма, что они смогут выполнить все предписания Роспотребнадзора.

Как отметила Кузнецова на заседании штаба, Вологодская область прочно занимает от 60 до 70 места в России по распространению коронавирусной инфекции, но число зараженных и очагов растет, "что говорит о недостаточном или плохом соблюдении мер профилактики", коэффициент распространения инфекции колеблется, нет стабильности. "Условия просты, но к ним нужно готовиться: это термометрия на входе в предприятие и во время рабочего дня, ношение медицинских масок, респираторов и перчаток, социальное разобщение. При несоблюдении мер мы можем получить неуправляемую ситуацию, и если получим эпидемический взрыв, то должны будем вернуться к запрету деятельности всех учреждений и предприятий. Мы бы предложили, чтобы предприниматели и организации уведомили, сообщили в штабы о готовности к работе в условиях пандемии, как они готовы соблюдать требования", - сказала руководитель управления Роспотребнадзора по области.

По данным оперштаба, на 12 мая в области лабораторно подтверждено 334 случая заражения коронавирусом, прирост за сутки - 17. Выздоровели 133 человека, двое умерли.

 

Теги
Кувшинников, Олег АлександровичРоссияВологодская областьПандемия коронавируса нового типа
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