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Пандемия коронавируса нового типа

В Удмуртии с 14 мая можно будет посещать парки, музеи и заниматься спортом на стадионах

С этой даты также вновь заработают магазины в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, за исключением Ижевска и поселка Нового

ИЖЕВСК, 12 мая. /ТАСС/. Музеи, зоопарк, скверы и парки в Удмуртии смогут возобновить свою работу 14 мая. Их можно будет посещать при соблюдении социальной дистанции, групповые занятия и экскурсии при этом остаются под запретом, сообщил во вторник во время прямого эфира на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава республики Александр Бречалов.

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"Мы открываем парки и скверы, разрешены прогулки, естественно, соблюдая при этом социальную дистанцию. Мы приняли решение возобновить с 14 мая работу зоопарка и музеев Удмуртии. При этом по-прежнему будет действовать запрет на проведение групповых занятий и экскурсий. С 14 мая разрешены занятия спортом на стадионах, теннисных кортах, роллерных трассах, тропах здоровья и беговых дорожках", - сказал Бречалов.

По его словам, спортом можно будет заниматься до 21:00 по местному времени. "Я обращаю внимание, если до сегодняшнего дня ограничение по времени занятий спортом было 19:00, то сейчас мы продлеваем это время до 21:00", - добавил глава республики.

Ранее власти Удмуртии разрешили жителям совершать индивидуальные пробежки на свежем воздухе, занятия спортом с личным тренером и скандинавской ходьбой, также разрешены были велопрогулки.

Об открытии магазинов

Также с 14 числа в регионе возобновят работу магазины в торговых центрах, которые продают непродовольственные товары, за исключением Ижевска и поселка Нового, в котором действует карантин.

"Открывается торговля непродовольственными товарами в Удмуртии, кроме Ижевска и поселка Новый (в поселке введен карантин), возобновляется работа магазинов в торговых центрах, при условии - одновременно могут находиться не более одного человека на 4 кв. м. В Ижевске начнут работать магазины с непродовольственными товарами, площадь которых менее 400 кв. м. У магазина должен быть отдельный вход с улицы", - сообщил Бречалов.

В республике на данный момент действует режим повышенной готовности, согласно которому все жители должны соблюдать режим самоизоляции. С 6 апреля смогли возобновить свою деятельность 120 системообразующих предприятий из различных сфер, включая транспорт, сельское хозяйство, ОПК. Также начали работать некоторые индивидуальные предприниматели и ООО, оказывающие бытовые услуги на дому, для этого необходимо пройти предварительную регистрацию на республиканском сайте госуслуг.

Позднее разрешили возобновить работу салонам красоты, косметическим салонам, СПА-салонам при оказании услуг на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, а также автошколам, ломбардам и микрофинансовым организациям. Разрешено возобновить работу также рынкам в части торговли продовольственными товарами и товарами для садоводства и огородничества, работают все предприятия обрабатывающего производства, автосалоны, организации, связанные с операциями по недвижимости, адвокатура, нотариат, оценочные компании и МФЦ по предварительной записи.

В Удмуртии за последние сутки, по данным властей, новых случаев заражения коронавирусом не выявлено, из больницы выписали трех пациентов. Таким образом, на 12 мая в регионе зарегистрировано 395 лабораторно подтвержденных случаев заражения, 140 человек выздоровели, 12 умерли.

 

Теги
РоссияБречалов, Александр ВладимировичУдмуртияПандемия коронавируса нового типа
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