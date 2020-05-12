Эксперты одного из производителей аппаратов ИВЛ проверят поставленную в Петербург технику

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Специалисты одного из производителей аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) проверят всю аналогичную технику, поставленную в Петербург за последнее время, после того как один из аппаратов, по предварительным данным, загорелся в больнице Святого Георгия. Об этом сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

"Сегодня состоялся телефонный разговор с министром здравоохранения Михаилом Альбертовичем Мурашко. По его поручению выезжает группа специалистов с завода [производителя аппаратов ИВЛ], которые проведут проверку всех аппаратов, которые были поставлены в последнее время в Санкт-Петербург. Именно все аппараты этой марки будут проверены", - сказал Эргашев в эфире программы "Петербург против коронавируса" на телеканале "Санкт-Петербург", не уточнив название компании.

Как ранее рассказал источник агентства, оба аппарата, ставшие причиной пожаров в 50-й больнице им. С. И. Спасокукоцкого в Москве 9 мая и больнице Святого Георгия в Санкт-Петербурге, были изготовлены на Уральском приборостроительном заводе (входит в "Концерн Радиоэлектронные технологии" Ростеха). В пресс-службе "Концерна Радиоэлектронные технологии" сообщили журналистам, что аппараты ИВЛ под маркой "Авента" прошли все необходимое тестирование, в том числе под высокой нагрузкой, и призвали дождаться результатов официальной проверки.

Ранее в правоохранительных органах сообщили ТАСС, что рассматривается несколько версий причин возгорания аппарата ИВЛ в реанимационном отделении в больнице в Санкт-Петербург: короткое замыкание, неисправность, перегрузка, неправильная эксплуатация.