Отличившиеся при ликвидации пожара сотрудники больницы в Петербурге получат награды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Сотрудники больницы Святого великомученика Георгия в Санкт-Петербурге, которые грамотно действовали при пожаре и оперативно эвакуировали пациентов, будут представлены к наградам. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" .

"Сегодня весь мир отмечает Международный день медицинской сестры. Так случилось, что именно в этот день медицинским сестрам больницы Святого великомученика Георгия пришлось проявить не только свои лучшие профессиональные и человеческие качества, но и героизм. Отличившиеся сегодня медики будут представлены к наградам", - написал Беглов.

Он сообщил, что, по предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрооборудования, один из аппаратов ИВЛ загорелся. В этой ситуации сотрудники больницы успели отключить в отделении электропитание и подачу кислорода и оперативно приступили к эвакуации пациентов. Беглов считает, что действия врачей и медсестер, которые сработали слаженно в критической ситуации, вызывают восхищение своим профессионализмом и человечностью: благодаря их самоотверженным действиям удалось избежать еще больших жертв.

"Только представьте себе хрупких женщин, которые в опаснейшей ситуации не потеряли самообладания, не поддались страху и приступили к эвакуации палат: выкатывали кровати, чтобы защитить больных от дыма и перераспределяли их в другие отделения больницы", - отметил губернатор.