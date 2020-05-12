В Нью-Йорке от коронавируса умерли 116 работников общественного транспорта

По его словам, ежедневно у 18 тыс. сотрудников управления измеряют температуру и тех, у кого она выше 37,7 градуса Цельсия, не допускают на рабочие места. "Такая практика сохранится и в будущем", - добавил он.

В результате жестких ограничительных мер, введенных в Нью-Йорке для предотвращения распространения коронавируса, численность пассажиров в метро снизилось по сравнению с обычным уровнем почти на 90%, а в ночные часы - до 11-14 тыс. человек.

На прошлой неделе в нью-йоркском метро впервые в его истории движение поездов стали прекращать с 01:00 до 05:00 для проведения дезинфекции вагонов и станций. Полицейские и сотрудники городских социальных служб на этот период выводят из вестибюлей станций бездомных - в ночь на вторник они вывели 362 человек и часть из них были направлены в ночлежки, а часть - в больницы. Для того чтобы обеспечить транспортом пассажиров в ночные часы, транспортное управление организовало около 60 временных автобусных маршрутов, причем они выбраны с тем расчетом, чтобы обеспечить транспортном прежде всего сотрудников медицинских учреждений, работающих в ночную смену.

Метро Нью-Йорка, принявшее первых пассажиров на наземных станциях в 1868 году, а на подземных - в 1904 году, считается одним из крупнейших в мире. Общая протяженность путей составляет около 1 370 км, а количество вагонов превышает 6 400. В обычные дни метро пользуются около 5,6 млн человек.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли более 80 тыс. человек, в том числе около 26 тыс. - в штате Нью-Йорк.