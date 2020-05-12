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Пожар в больнице в Петербурге
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Семьям погибших при пожаре в больнице Петербурга выплатят по миллиону рублей

Проект соответствующего постановления уже подписал глава региона Александр Беглов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Петербурга выплатят по миллиону рублей семьям пациентов, погибших при пожаре в больнице Святого великомученика Георгия. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

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"Всем родственникам будет оказана материальная помощь и вообще помощь любая. [Губернатор] Александр Дмитриевич Беглов уже сегодня подписал проект постановление о выплате родственникам одного миллиона рублей", - сказал Эргашев.

Также Эргашев сообщил, что власти Санкт-Петербурга временно остановили использование аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) Уральского приборостроительного завода.

"По поручению губернатора, после этого ЧП (пожара в больнице Святого Георгия) проводятся проверки, в первую очередь, медицинского оборудования, состояния пожарной безопасности, путей эвакуации тяжелых больных. Делать выводы, наверное, скоропалительные, об аппаратах ИВЛ преждевременно. По моему поручению в настоящий момент эти аппараты пока не будут использоваться до проведения окончательной проверки", - сказал Эргашев.

Во вторник утром в реанимационном отделении больницы Святого Георгия в Санкт-Петербурге возник пожар. В одной палате погибли четыре пациента, трое из которых были подключены к аппаратам ИВЛ. В соседней палате умерла женщина, точные причины ее смерти устанавливаются.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. Весь ее медперсонал занимается оказанием экстренной помощи только больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является в том числе новая коронавирусная инфекция.

В новость внесены изменения (20:15 мск) - добавлены подробности в третьем и четвертом абзацах.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-ПетербургПожар в больнице в Петербурге
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