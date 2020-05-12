Финляндия не продлит визы россиянам, которые не могут приехать в страну из-за пандемии

ХЕЛЬСИНКИ, 12 мая. /ТАСС/. Финляндия не будет продлевать визы россиянам, которые сейчас не могут приехать в страну из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщили журналистам во вторник в посольстве Финляндии в России.

"Финляндия соблюдает Шенгенский визовый кодекс при выдаче виз. В соответствии с ним, финская миссия не может продлить срок действия виз или перенести его для использования в будущем. Из-за пандемии коронавируса между Финляндией и Россией действуют ограничения на въезд и выезд. Если визу нельзя использовать по этой причине и ее срок действия истечет, необходимо будет получить новую визу", - сообщили там.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии возросло во вторник до 6 003, увеличившись за сутки на 17. Умерли, по последним данным, 275 человек.

С 19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы из-за ситуации с коронавирусом. С 14 мая границы внутри Шенгена откроют для рабочих поездок и поездок при неотложных обстоятельствах, возобновится обучение в школах и дошкольных учреждениях. До конца мая сохранится запрет собираться группами более 10 человек, но с 1 июня это число увеличат до 50 человек, а до конца июля сохранится запрет на крупные общественные мероприятия с участием более чем 500 человек. Кроме того, с июня начнут постепенно открываться театры, музеи, библиотеки, рестораны, станет возможным проведение спортивных соревнований. Обучение в вузах и училищах продолжится дистанционно до конца учебного года.