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Пандемия коронавируса нового типа

Ученые в Иране разработали тест на коронавирус, определяющий результат за 30 секунд

По информации агентства Mehr, новый тест способен выявлять наличие коронавируса с точностью до 95%, в том числе на начальных стадиях заболевания

ТЕГЕРАН, 12 мая. /ТАСС/. Иранские ученые создали тест-систему, которая помогает выявить наличие коронавируса в течение 30 секунд. Об этом сообщает во вторник агентство Mehr.

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Отмечается, что система создана с использованием наноматериалов. По информации агентства, новый тест способен выявлять наличие коронавируса с точностью до 95%, в том числе на начальных стадиях заболевания. При этом пока тест-система не прошла сертификацию.

До 2 мая в Иране наблюдалась тенденция к снижению числа новых случаев заражения. Согласно официальной статистике, число инфицированных за сутки достигло пика (3 186) 30 марта, после чего начало снижаться и достигло минимума в 802 случая. После 3 мая этот показатель вновь начал расти и за последние восемь дней оставался в районе 1,3-1,7 тыс. К настоящему моменту в стране выявлены более 110,5 тыс. заразившихся, умерли по меньшей мере 6 733 человека.

На фоне снижения числа новых заболевших иранские власти с 11 апреля начали постепенно отменять меры, введенные в связи с коронавирусом. По официальной информации, большая часть жителей страны вернулась на работу, открыты торговые центры и парикмахерские, отменено ограничение на передвижение между провинциями на личном автотранспорте.

Теги
ИранПандемия коронавируса нового типа
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