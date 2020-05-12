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В Женеве назвали победителей кинофестиваля ВОЗ на тему здравоохранения

В категории видеорепортажей победил фильм "Мечта доктора" из ЮАР, среди анимационных фильмов лучшей стала лента из Мьянмы "Чистилище", в категории киноработ о медсестрах выиграла лента "Война и милость"

ЖЕНЕВА, 12 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала во вторник фильмы - победители организованного ею первого международного фестиваля короткометражного кино "Здоровье для всех". Среди них ленты режиссеров из ЮАР, Мьянмы, Канады, Испании и Великобритании.

Как заявил на торжественной церемонии объявления итогов киносмотра, проходившей из-за пандемии коронавируса в режиме телеконференции, генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, "качество и количество представленных фильмов превзошло все ожидания". "Мы надеялись на 500 заявок, а в итоге поступило почти 1 300 фильмов из 110 стран", - сказал он.

Главные призы присуждены в трех номинациях. В категории видеорепортажей победил фильм "Мечта доктора" (A doctor's dream) продюсерской компании из ЮАР. Среди анимационных фильмов лучшей признана лента режиссеров из Мьянмы "Чистилище" (Limbo), а в категории киноработ о медсестрах выиграла лента "Война и милость" (War and Grace) Сони Лоуман - представительницы благотворительной организации "Международный медицинский корпус".

Специальных премий жюри удостоены: испанский фильм "Кассандра - 13-летняя мама" (Kassandra, a 13-old mum), британская лента "Сестринская помощь в общине" (Nursing In The Community), а также фильм "Рак разделенный" (Cancer Divided) продюсерской компании из Канады. Глава ВОЗ тепло поздравил победителей и всех, кто прислал фильмы на фестиваль. "Спасибо вам за ваш энтузиазм, креативность и напряженную работу, за то, что привлекли внимание к животрепещущим проблемам глобального здравоохранения", - сказал Тедрос Аданом Гебрейесус.

Первоначально планировалось, что фестиваль пройдет во время Всемирной ассамблеи здравоохранения. Однако из-за пандемии коронавируса и киносмотр, и подведение итогов провели раньше, приурочив к отмечаемому 12 мая Международному дню медицинской сестры.

Для участия в фестивале были приглашены независимые кинематографисты, киностудии, неправительственные организации, студенты и кинематографические школы. Задача состояла в том, чтобы "привлечь новое поколение инноваторов фильмов и видео в целях отстаивания и продвижения вопросов здоровья в мире", заявили организаторы. В ВОЗ исходят из того, что кинематограф способен "повлиять на здравоохранение и стать катализатором перемен".

Теги
ЮАРКанадаИспанияВеликобританияШвейцарияМьянмаТедрос Аданом Гебрейесус
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