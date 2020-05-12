Полиция в Волгограде сможет составлять протоколы на шумных соседей

ВОЛГОГРАД. 12 мая. /ТАСС/. Полиция Волгоградской области теперь сможет составлять протоколы на шумных соседей, попрошаек и любителей незаконного граффити, что предусмотрено соглашением между МВД РФ и властями региона. Документ утвержден правительством РФ и опубликован на интернет-портале правовой информации.

"В соответствии с соглашением, правоохранительным органам переданы полномочия по составлению протоколов на нарушителей общественного порядка и покоя в ночное время. Ранее сотрудники полиции могли только зафиксировать факт нарушения со стороны шумных соседей или любителей ночного отдыха и передать материалы для составления протокола должностным лицам органов местного самоуправления. Теперь полиция имеет такое же право - составить протокол на тех жителей, кто в ночное время нарушает тишину", - пояснил ТАСС официальный представитель администрации Волгоградской области.

Он уточнил, что право составлять протоколы передано от местных властей сотрудникам МВД также в отношении тех, кто в целях попрошайничества пристает к гражданам или наносит различные надписи на здания. Выписанные протоколы полиция будет направлять на рассмотрение в административные комиссии территориальных органов местного самоуправления.