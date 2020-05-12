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Пандемия коронавируса нового типа

Жителей Смоленской области обязали носить маски в общественных местах

В регионе также продлили режим повышенной готовности и самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями

ТАСС, 12 мая. Власти Смоленской области обязали всех жителей региона носить защитные маски в общественных местах в целях профилактики распространения нового коронавируса. Об этом во вторник по итогам видеоконференции губернатора Алексея Островского сообщила пресс-служба правительства региона.

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За последние сутки в Смоленской области выявлено девять случаев заражения коронавирусной инфекций. С начала пандемии число зараженных выросло до 911, из них выздоровели 266 человек, девять умерли. Режим повышенной готовности из-за угрозы коронавируса в регионе введен 18 марта, запрещены все массовые мероприятия, жители находятся на самоизоляции, запрещен выход на улицу людям старше 60 лет и имеющим хронические заболевания, школьники и студенты переведены на дистанционное обучение, в ряде районов и городов ограничен въезд и выезд. 10 апреля в регионе сняли ограничения на работу ряда промышленных предприятий и организаций строительной отрасли.

"В целях улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки обязать граждан использовать средства индивидуальной защиты при нахождении в общественном транспорте, при посещении аптек, помещений розничной торговли, организаций, оказывающих населению услуги, деятельность которых не приостановлена, медицинских учреждений, государственных учреждений, муниципальных предприятий, а также зданий, строений, сооружений транспортной инфраструктуры, в частности вокзалов", - говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

По ее данным, в Смоленской области будет продлен режим повышенной готовности и самоизоляции для людей старше 60 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Однако губернатор Алексей Островский предложил открыть парки и сквер при условии соблюдения масочного режима, разрешить возобновить розничную торговлю, отменить ограничения на въезд и выезд в Гагаринском, Вяземском, Дорогобужском, Верхнеднепровском районах и карантин в Вязьме. Но при этом сохранить ограничения на въезд в Десногорск, чтобы не нарушить работу Смоленской атомной электростанции.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 232 243 случая заражения, выздоровели 43 512 человек, умерли 2 116. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

 

Теги
Островский, Алексей ВладимировичРоссияСмоленская областьПандемия коронавируса нового типа
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