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Минюст разработал законопроект, распространяющий смягчение штрафов на региональные КоАП

Это позволит исключить возможность назначения юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, если его привлекают к ответственности по региональному закону об административном правонарушении

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Минюст России разработал законопроект, который позволит назначать мягкие штрафы гражданам и юридическим лицам за нарушения, предусмотренные в региональных законах об административных правонарушениях.

Как сообщается на сайте Минюста, законопроект разработан по поручению правительства РФ после решения Конституционного суда от 7 апреля этого года, признавшего не соответствующим Конституции РФ норму о том, что для юридических лиц наказание ниже низшего предела (менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного статьей, по которой юрлицо привлекают к ответственности) возможно лишь за правонарушения, предусмотренные федеральным КоАП.

Тем самым это исключает возможность назначения юридическому лицу административного штрафа ниже низшего предела, если его привлекают к ответственности по региональному закону об административном правонарушении.

В связи с этим Минюст подготовил законопроект "О внесении изменений в статью 4.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях", но предложил распространить эту норму также для граждан и должностных лиц, привлекаемых к ответственности за правонарушения, установленной региональными законами.

"Законопроектом предлагается установить возможность назначения юридическим лицам административного наказания в размере менее минимального размера административного наказания, установленного санкцией соответствующей статьи закона субъекта РФ об административных правонарушениях, а также в целях обеспечения принципа равенства лиц, совершивших административные правонарушения, перед законом, предусмотреть аналогичную возможность назначения административного наказания ниже низшего предела для граждан и должностных лиц", - пояснили в Минюсте.

Проект закона опубликован на портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения.

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Россия
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