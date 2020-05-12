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Пандемия коронавируса нового типа

Черногория с 15 мая отменяет комендантский час и открывает рестораны

Также во всей стране будет разрешено передвигаться на такси и частных автомобилях

БЕЛГРАД, 12 мая. /ТАСС/. Национальный координационный совет Черногории по борьбе с коронавирусом принял решение отменить с 15 мая комендантский час и разрешить работу кафе и ресторанов. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства страны.

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"Национальный координационный совет принял решение об отмене с пятницы (15 мая - прим. ТАСС) запрета на передвижение с 23:00 до 05:00. Также во всей стране будет разрешено передвигаться на такси и частных автомобилях, а с понедельника (18 мая - прим. ТАСС) разрешен и общественный авто- и железнодорожный транспорт", - говорится в сообщении.

С 15 мая начнут работать кафе и рестораны, официантов обязали носить маски, посетителям запретили собираться за столиками компаниями больше четырех человек, если они не являются при этом членами одной семьи. Хозяева заведений должны обеспечить дистанцию между столами и дезинфекцию.

Согласно данным Института общественного здоровья страны, в Черногории уже семь дней не фиксируются новые случаи заражения коронавирусом. Во вторник умер еще один пациент, общее число жертв достигло девяти. В настоящий момент общее число заразившихся составляет 324.

В конце марта Национальный координационный совет Черногории ввел комплекс ограничительных мер, среди которых комендантский час, приостановка пассажирского международного и внутреннего сообщения (за исключением грузовиков, перевозящих товары первой необходимости), запрет покидать дома в выходные дни.

Теги
ЧерногорияПандемия коронавируса нового типа
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