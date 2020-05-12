В Исландии прибывающие в аэропорт Кеблавик будут проходить тест на коронавирус

ТАСС, 12 мая. Прибывающие в аэропорт Кеблавик пассажиры с 15 июня будут проходить тестирование на новый коронавирус. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg.

Процедура будет осуществляться внутри терминала крупнейшей в Исландии международной воздушной гавани. При этом пассажирам будет позволено проследовать к месту проживания для ожидания результата теста, который, как ожидается, будет готов в день прибытия. "Мы не хотим жертвовать нашими хорошими результатами в борьбе с COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), но в то же время мы делаем шаг, чтобы открыть страну и снова запустить экономику", - сказал министр иностранных дел страны Гудлёйгур Тор Тордарсон.

Исландия, население которой составляет около 364 тыс. человек, провела тестирование на коронавирус большей части своих жителей. Первые случаи заражения на территории островного государства были подтверждены 2 марта. Согласно официальной статистике, от вызванного коронавирусом заболевания в стране умерли 10 человек, инфицированы были 1 801. За последние пять дней здесь не было выявлено ни одного случая инфицирования.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4 млн человек, почти 290 тыс. умерли.