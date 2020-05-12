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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии направят около 250 млн рублей на борьбу с коронавирусом

Средства направят на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции и на проведение работ по обеспечению системного централизованного снабжения учреждений медицинскими газами

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Северная Осетия получила из резервного фонда правительства РФ около 250 млн рублей на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Тамерлан Гогичаев на заседании правительства республики.

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"Средства в размере 247,2 млн рублей выделяются на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции. Также на проведение работ по обеспечению системного централизованного снабжения медицинскими газами, дополнительно создаваемого, перепрофилируемого или модернизируемого коечного фонда медицинских организаций в соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилям: анестезиология, реаниматология, пульмонология и инфекционные заболевания", - сказал Гогичаев.

Ранее власти Северной Осетии планировали направить более 246 млн рублей на борьбу с новой коронавирусной инфекцией больнице скорой помощи и детской больнице, принимающим заразившихся жителей.

В Северной Осетии зафиксирован 1801 случай заражения. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1375 человек находятся на амбулаторном лечении, 104 - в больницах, 308 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 2205 человек.

 

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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