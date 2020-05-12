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В Петербурге для медиков могут отменить плату за парковку в центре города

Час парковки автомобиля в платной зоне стоит 60 рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга рассматривает возможность предоставления бесплатной парковки в центре города медицинским сотрудникам, работающим с заразившимися новой коронавирусной инфекцией пациентами. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

"Данный вопрос находится на рассмотрении. Если будет принято соответствующее решение - такая возможность будет предоставлена", - отметила собеседница агентства, отвечая на вопрос о возможности отмены для медицинских работников платы за парковку в платной зоне.

Зона платной парковки действует ежедневно с 08:00 до 20:00 мск на 27 улицах Центрального района Санкт-Петербурга, ограниченных Невским, Лиговским проспектами, Кирочной улицей и набережной реки Фонтанки, общей емкостью 2,8 тыс. машиномест.

Час парковки автомобиля в платной зоне стоит 60 рублей. С 20:01 до 07:59 мск пользование такой парковкой является бесплатным.

Как ранее сообщал ТАСС и. о. директора государственного казенного учреждения "Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга" Дмитрий Ваньчков, доход бюджета Санкт-Петербурга от эксплуатации городских платных парковок в апреле 2020 года сократился на 54%, до 1,8 млн рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на фоне самоизоляции. Загрузка городской зоны платной парковки за отчетный период сократилась на 18,6%.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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