Эксперт: семьи с детьми, помимо выплат, нужно обеспечить бытовой и медицинской помощью

"Любые меры поддержки граждан, особенно в трудный период, хороши. Но, поскольку семьи с детьми страдают в материальном и моральном плане всегда больше, чем другие социальные категории, то такое акцентированное внимание очень значимо. Суммы относительно небольшие, но это дополнительная поддержка к уже существующим видам дотаций в нашей стране", - сказала ТАСС Храпылина.

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Семьи с детьми в дополнение к материальной поддержке необходимо обеспечить бытовой и медицинской помощью, считает профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Любовь Храпылина.

По ее словам, особое внимание стоит уделить семьям с детьми-инвалидами. "Нужно также обратить внимание на семьи с детьми-инвалидами, которым нужна помощь в виде того же социального работника, воспитателя и так далее. Хотелось бы, чтобы органы власти подумали о такой поддержке через систему дополнительных услуг", - подчеркнула эксперт.

Материальная поддержка, по ее мнению, должна быть целевая и направленная на конкретные виды помощи, "важно оговорить группы товаров или услуг, чтобы это можно было проконтролировать, тогда финансовая поддержка граждан даст больший эффект".

"Перепрофилирование многих медучреждений в связи с коронавирусной инфекцией, несомненно, сказывается на снижении доступности медпомощи по другим направлениям. В отношении детей неотложную помощь нельзя отсрочить - в отличие от взрослого человека с хронической патологией для ребенка это может быть катастрофой", - сказала Храпылина, подчеркнув, что педиатрическую оперативную помощь необходимо усилить.

Также, по словам эксперта, стоит обратить особое внимание на детей врачей и медицинских работников. "Было бы правильно оказать помощь им и их детям в получении образования - предоставить преференции в любой форме, например квоту на целевые бюджетные места. Властям нужно обратить внимание на этот значимый аспект", - добавила она.

Храпылина отметила, что, несмотря на то, что люди очень ценят именно денежную поддержку, целесообразно дополнить ее услугами, которые обеспечат доступ семьям с детьми к медпомощи, решение бытовых и других вопросов.

Новые меры

Президент России Владимир Путин 11 мая озвучил ряд мер поддержки семей с детьми в период распространения коронавируса. В частности, с 1 июня на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет будет начислена единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей.

Также президент предложил расширить круг получателей выплат для детей до 3 лет, включив в него семьи, которые не имеют право на материнский капитал, поскольку их ребенок родился до 1 января 2020 года. По мнению президента, таким семьям также должна быть предоставлена ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей. Кроме того, будет повышен минимальный размер пособия по уходу за ребенком с 3 375 рублей до 6 751 рубля, которое получают неработающие граждане и студенты.