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Почти 30% москвичей были без масок и перчаток в общественных местах 12 мая

Начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков добавил, что работа по контролю соблюдения жителями требований велась в полном объеме

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Треть жителей Москвы при нахождении в общественном транспорте, магазинах и на предприятиях столицы не соблюдали масочный и перчаточный режим в первый день его действия, 12 мая. Об этом сообщил ТАСС во вторник начальник столичного Главконтроля Евгений Данчиков.

"Работа по контролю соблюдения жителями Москвы требований по использованию масок и перчаток при передвижении на общественном транспорте, посещении предприятий торговли и на рабочих местах сегодня велась в полном объеме, в основном сегодняшний день был посвящен не привлечению к административной ответственности, а разъяснению гражданам, что нужно соблюдать санитарные требования, носить маски и перчатки и не подвергать себя и окружающих риску инфицирования. В целом могу сказать, что примерно 30% граждан сегодня были без масок и перчаток или использовали только маски", - сказал Данчиков.

Ранее он сообщил ТАСС, что штраф за нарушение масочного и перчаточного режима для физических лиц на предприятиях Москвы, чья деятельность разрешена, составит 4 тыс. руб. Взыскание за несоблюдение санитарных норм при действующем режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя - юридического лица составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей.

"С нарушителями масочного и перчаточного режима проводилась дополнительная разъяснительная работа о необходимости строгого соблюдения санитарных требований, также они были проинформированы, что за нарушение установленных требований они будут привлечены к административной ответственности в соответствии с КоАП г. Москвы", - добавил Данчиков.

Режим самоизоляции действует для жителей столицы с 29 марта. В городе не работают магазины (за исключением продуктовых, торгующих товарами первой необходимости и товарами для животных), закрыты театры, рестораны, кафе, фитнес-центры, салоны красоты, запрещено посещение парков и проведение развлекательных мероприятий. Пропускной режим для поездок на транспорте действует в Москве с 15 апреля.

С 22 апреля для проезда в городском общественном транспорте можно использовать только карты "Тройка", "Стрелка", месячный проездной или социальные карты жителя Москвы либо Подмосковья. Соблюдение режима при поездках на автомобиле контролируется в том числе дорожными камерами. С 12 мая в транспорте столицы, в магазинах и на предприятиях обязательным стало ношение масок и перчаток.

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