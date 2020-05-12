Власти Петербурга выдадут социально незащищенным жителям деньги на маски и перчатки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 мая. /ТАСС/. Власти Санкт-Петербурга единовременно выплатят по 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным, семьям с приемными детьми и инвалидами для покупки масок и перчаток в связи с обязательным ношением их в городе со вторника для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, сообщила пресс-служба Смольного.

"Денежная выплата в размере 800 рублей предоставляется петербургским пенсионерам, а также малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, семьям, имеющим ребенка-инвалида и приемным семьям, где воспитываются дети-сироты и которые получают пособия и выплаты за счет средств бюджета Санкт-Петербурга", - говорится в сообщении.

Губернатор города Александр Беглов уже подписал постановление о единовременной выплате этих средств. В Смольном отметили, что поддержка коснется более 1,8 млн человек - около трети населения города. В многодетных семьях выплаты предусмотрены на каждого ребенка.

Жители Петербурга с 12 мая обязаны в общественных местах, в том числе на объектах розничной торговли, общественном транспорте, включая такси, а также на улице использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и рук.

По последним данным, в Петербурге выявлено 8 050 случаев заражения коронавирусом. По количеству заразившихся город находится на третьем месте после Москвы и Подмосковья. В Петербурге от последствий коронавируса умерло 58 человек, выздоровели 1 784 человека.