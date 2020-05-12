Вода ушла со всех подтопленных паводком территорий в Ярославской области

ЯРОСЛАВЛЬ, 12 мая. /ТАСС/. Подтопленные паводком территории в Ярославской области освободились от воды, гидрологическая ситуация стабилизировалась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

Ранее в Рыбинске были затоплены нижний ярус Волжской набережной и эстакада пригородного речного причала. В Ярославле было подтоплено пять приусадебных участков с надворными постройками. Пресс-служба главка МЧС по региону сообщала о возможном частичном затоплении объектов, расположенных в пониженных частях поймы.

"Ситуация стабилизировалась. На участках нет воды", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы правительства региона, уровень воды в Волге нормализовался и в районе Рыбинска составляет 88,47 м по Балтийской системе, в районе Ярославля - 86,03 м.

Неблагоприятная гидрологическая обстановка наблюдалась 10 мая в Горьковском водохранилище и малых реках Рыбинска, Ярославля, а также Тутаевского, Ярославского, Некрасовского и Рыбинского районов. Причиной стали обильные дожди на территории северных и центральных регионов России.