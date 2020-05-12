Скворцова заверила, что в РФ создан резерв врачей для лечения пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Врачи самых разных специальностей проходят интенсивную подготовку к лечению пациентов с коронавирусной инфекцией, сформировав необходимый кадровый резерв для борьбы с пандемией в России. Об этом заявила глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова во вторник в интервью телеканалу "Россия-24" .

"На самом деле этому вопросу особое внимание уделяется уже на протяжении последних двух месяцев и министерством здравоохранения, и Федеральным медико-биологическим агентством. Мы имеем огромный резерв, резерв врачей разных специальностей, которые получают очень такой короткий, концентрированный курс обучения, в том числе и приемам самоконтроля и собственной гигиены, каким образом себя сберечь от инфицирования, ну и профессиональным вопросам по инфекционным заболеваниям", - сказала она, отвечая на вопрос о том, ведется ли подготовка врачей разных специальностей для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

По словам Скворцовой, ФМБА также перемещает медиков из региона в регион, исходя из потребности в специалистах на местах.

Она также сообщила, что возглавляемое ею ведомство вместе с главным внештатным психологом Минздрава РФ Юрием Зинченко и начальником управления психологической службы Вооруженных Сил РФ Валентиной Барабанщиковой разработало методические рекомендации для психологической подержки медиков, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией. "В результате нашей совместной работы с психологами <...> мы создали методические рекомендации, причем в нескольких вариантах: и для руководителей медицинских организаций, и для самих медиков, и сейчас для психологов, чтобы уже поделиться накопленным опытом", - сказала она.

В рамках рекомендаций для медиков созданы специальные тесты для самоконтроля и психической диагностики. Они показывают "градус эмоциональной нестабильности" и подсказывают, что нужно делать, чтобы выйти из такого состояния. "У нас есть три направления контроля и регуляции, но прежде всего это самоконтроль, самоорганизация и умение себя балансировать. Для этого рекомендованы специальные упражнения. Кроме того, второе - необходимо всегда сохранять открытость в общении с коллегами", - подчеркнула Скворцова.

По ее словам, психологи также ведут работу и с пациентами, находящимися в "красной зоне". Для их родственников ФМБА тоже организовало специальную психологическую горячую линию, особенно это актуально для родных "тяжелых" заболевших.