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Пандемия коронавируса нового типа

В Северной Осетии на стимулирующие выплаты медикам направили около 40 млн рублей

При этом водители станции скорой помощи во Владикавказе опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие выплат. Прокуратура республики проверяет эту информацию

ВЛАДИКАВКАЗ, 12 мая. /ТАСС/. Около 40 млн рублей направили на выплаты медработникам, лечащим зараженных коронавирусом в Северной Осетии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минздрава республики.

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"Из федерального бюджета выделено 35,2 млн рублей для медицинских и иных работников, оказывающих медицинские и иные услуги больным COVID-19 на территории республики. Из республиканского - 4,9 млн рублей", - сказал собеседник агентства. Указанные федеральные выплаты начислялись только за фактически отработанное время в апреле. Их получили работники республиканской клинической больницы скорой помощи, а также сотрудники скорой медицинской помощи.

Между тем водители станции скорой помощи во Владикавказе опубликовали видеообращение, в котором пожаловались на отсутствие обещанных выплат за работу в условиях пандемии коронавируса. В связи с этим прокуратура республики организовала проверку соблюдения требований законодательства.

Также министр здравоохранения региона Тамерлан Гогичаев заверил, что все жалобы будут решены в индивидуальном порядке. Создана рабочая группа для решения поставленных задач. Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минздрава региона, все положенные выплаты будут произведены до 15 мая. "Согласно постановлению правительства РФ №484 на выплаты стимулирующего характера могут претендовать медицинские работники, а также водители бригад скорой помощи, непосредственно участвующие в оказании медицинской помощи гражданам с COVID-19. Все организации подавали списки данных работников, и в соответствии с этим выделялась необходимая сумма средств", - пояснили в Минздраве.

Однако медработники не согласны с условиями выплат, так как считают, что стимулирующих надбавок заслуживают все медицинские сотрудники в нынешних условиях. "Вы не представляете, что у нас творится. Поступление огромное, большинство медиков на больничном, к сожалению, есть и смертельные случаи. И даже если медики не занимаются напрямую с зараженными коронавирусом, то ведь на других врачей ложится тройная нагрузка. Я своих медиков вижу только по утрам, и они уже уставшие. Все медики заслуживают выплат", - рассказала ТАСС и.о. главврача республиканской клинической больницы скорой помощи Зинаида Бекузарова.

В Северной Осетии зафиксирован 1 801 случай заражения. Из всех подтвержденных на сегодняшний день в республике случаев 1 375 человек находятся на амбулаторном лечении, 104 - в больницах, 308 выздоровели, 14 умерли. Всего на самоизоляции под медицинским наблюдением в республике остаются 2 205 человек.

 

Теги
РоссияСеверный КавказСКФОСеверная ОсетияПандемия коронавируса нового типа
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