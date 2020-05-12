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Пандемия коронавируса нового типа

В штате Нью-Йорк за сутки выросла смертность от коронавируса

Губернатор штата Эндрю Куомо сообщил, что за минувшие сутки умерли 195 человек, в то время как днем ранее - 161

НЬЮ-ЙОРК, 12 мая. /ТАСС/. Смертность от коронавируса в штате Нью-Йорк в минувшие сутки заметно выросла, и сотрудники департамента здравоохранения штата изучают данные о заболеваниях детей, возможно, связанных с заражением коронавирусом. Об этом сообщил во вторник губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой шла на нью-йоркском телеканале NY1.

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"За минувшие сутки умерли 195 человек, в то время как днем ранее - 161, - отметил он. - Хотя число летальных исходов выросло, число новых пациентов, поступивших в больницы с подозрением на коронавирус, не увеличивается".

Куомо сообщил, что департамент здравоохранения штата тщательно изучает информацию примерно о 100 случаях заболеваний у детей, возможно, связанных с заражением коронавирусом. По его словам, 29% общего числа этих пациентов - дети в возрасте от пяти до девяти лет, а 28% случаев приходится на детей в возрасте от 10 до 14 лет. "Эта ситуация вызывает у нас тревогу", - сказал он.

Остановившись на планах постепенной отмены в трех районах штата санитарных ограничений, губернатор отметил, что местные власти должны "соизмерять ослабление мер контроля с реальной ситуацией". На вопрос о возможности второй волны коронавируса, Куомо подчеркнул, что "если решения о возобновлении экономической активности будут приниматься непродуманно, то вирус вновь проявит свою отвратительную сущность". "Все будет зависеть от того, насколько последовательно граждане будут соблюдать санитарные меры", - признал он, уточнив, что следующий этап ослабления санитарных мер может начаться не ранее чем через две недели.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,3 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 81 тыс. человек, в том числе более 27 тыс. в штате Нью-Йорк.

Теги
СШАПандемия коронавируса нового типа
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