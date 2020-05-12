Эксперт: резкого скачка числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ может не быть

"К счастью, пока коечный фонд справляется, и, дай бог, так и будет, потому что пика, который во всех странах вот такой [резкий], я думаю, мы не увидим, к счастью. У нас будет вот такая пологая кривая, постепенно растущая, стабилизирующаяся и потом постепенно снижающаяся. Сценарий [развития эпидситуации] у нас сбудет свой отдельный, если население будет проявлять бдительность", - сказал он в интервью телеканалау "Россия 24".

Тимаков отметил, что благодаря тому, что государство начало вовремя реагировать на ситуацию, в том числе закрывать границы с Китаем, в отличие от некоторых других стран, отечественное здравоохранение выиграло время, чтобы подготовиться к пандемии. "У нас страна со старой системой закалки здравоохранения и эпидемиологической службы. <...> Государство, Минздрав оградили группы риска от контакта с коронавирусной инфекцией, то есть те группы, где действительно может быть высокая летальность. За это время были подготовлены больницы, клиники, койко-места, обучены врачи, чтобы лечить больных, которые сейчас поступают в больницу". - добавил он.

Однако многое сегодня также зависит и от людей, в частности от того, как соблюдается масочный режим и режим самоизоляции, заключил эксперт.