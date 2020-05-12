Эксперт: резкого скачка числа новых случаев заражения коронавирусом в РФ может не быть

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Соблюдение жителями России ограничительных мер поможет избежать резкого скачка числа новых случаев заражения коронавирусом. Прирост новых пациентов сменится снижением числа заразившихся, сообщил во вторник главный врач медицинского центра "Лидер медицины", врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
"К счастью, пока коечный фонд справляется, и, дай бог, так и будет, потому что пика, который во всех странах вот такой [резкий], я думаю, мы не увидим, к счастью. У нас будет вот такая пологая кривая, постепенно растущая, стабилизирующаяся и потом постепенно снижающаяся. Сценарий [развития эпидситуации] у нас сбудет свой отдельный, если население будет проявлять бдительность", - сказал он в интервью телеканалау "Россия 24".
Тимаков отметил, что благодаря тому, что государство начало вовремя реагировать на ситуацию, в том числе закрывать границы с Китаем, в отличие от некоторых других стран, отечественное здравоохранение выиграло время, чтобы подготовиться к пандемии. "У нас страна со старой системой закалки здравоохранения и эпидемиологической службы. <...> Государство, Минздрав оградили группы риска от контакта с коронавирусной инфекцией, то есть те группы, где действительно может быть высокая летальность. За это время были подготовлены больницы, клиники, койко-места, обучены врачи, чтобы лечить больных, которые сейчас поступают в больницу". - добавил он.
Однако многое сегодня также зависит и от людей, в частности от того, как соблюдается масочный режим и режим самоизоляции, заключил эксперт.