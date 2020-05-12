Белый дом подтвердил решение Пенса лично не встречаться с Трампом

ВАШИНГТОН, 12 мая. /ТАСС/. Вице-президент США Майкл Пенс принял решение лично не встречаться с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщила во вторник пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни на брифинге.

Ее спросили, придерживается ли Пенс каких-либо рекомендаций медиков в общении с Трампом после того, как стало известно, что у пресс-секретаря вице-президента Кэти Миллер был обнаружен коронавирус. "Вице-президент принял решение не приближаться [к Трампу] на протяжении нескольких дней, и я бы просто отметила, что это его личное решение", - рассказала Макинэни.

Отвечая на вопрос журналистов, почему она не надела медицинскую маску, пресс-секретарь пояснила: "Вам было бы сложнее меня понимать, если бы на моем лице была маска. <...> Сегодня [во вторник] и вчера [в понедельник] я прошла тест [на выявление коронавируса], который был отрицательным".

Во вторник телеканал СNN сообщил, что Пенс в ближайшее время не будет приближаться к Трампу. О том, что у Кэти Миллер - супруги советника президента Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус, стало известно 8 мая. 7 мая телеканал сообщил, что коронавирус обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме. В понедельник Трамп отметил, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ему неизвестно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,35 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 81,6 тыс. человек.